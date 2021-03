Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: obiettivo Kalajdzic dello Stoccarda

Tiago Pinto è gia al lavoro per i prossimi rinforzi della Roma. Secondo quanto riferisce il tabloid inglese giallorossi avrebbero messo gli occhi su Sasa Kalajdzic, centravanti austriaco dello Stoccarda. In stagione l’attaccante ha realizzato 11 reti in 22 presenze e con le sue buone prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui Lipsia e West Ham.

Il ventitreenne austriaco sta disputando un ottima stagione con lo Stoccarda (12 gol e 4 assist in 23 partite), che lo aveva comprato nell’estate 2019 dagli austriaci dell’Admira Wacker pagandolo 2,5 milioni di euro e sarebbe disposto a cederlo per una cifra attorno ai 15 milioni.

(daily mail)

