Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Lacazette in uscita dall'Arsenal, giallorossi sempre alla finestra. Gunners su Edouard

Arrivato 4 anni fa all'Emirates, Alexandre Lacazette non è riuscito a prendersi del tutto il cuore dei tifosi dell'Arsenal. Per questo il francese, con il contratto in scadenza nel 2022, è in uscita dal club di Londra. Già la scorsa estate era stato vicino a lasciare la squadra di Arteta, con Atletico Madrid e Roma interessate ma frenate dall'alta richiesta dell'Arsenal. Ora però la situazione sembra cambiata, perchè con un solo anno di contratto il prezzo del cartellino dell'attaccante sarebbe molto più accessibile. Oltre all'interesse sempre vivo di Roma e Atletico, c'è da registrare anche quello del Monaco.

(football.london)

Come scrivono dalla Scozia, per sostituire Lacazette, l'Arsenal starebbe pensando anche a Odsonne Edouard, attaccante 21enne del Celtic, finito nel mirino anche della Roma. Il giovane attaccante francese ha recentemente cambiato agente, e sembra pronto dunque a lasciare Glasgow.

(Scottish Dailiy Mail)