Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Leicester non riscatterà Under. Fenerbahce alla finestra

Il rendimento di Cengiz Under non avrebbe convinto il Leicester ad esercitare l'opzione per il riscatto: secondo quanto riporta il portale turco, il club inglese non avrebbe intenzione di versare nelle casse della Roma i 25 milioni di euro necessari a rendere definitivo l'acquisto dell'attaccante esterno, che potrebbe dunque tornare nella capitale a fine stagione.

Spettatore interessato il Fenerbahce, che avrebbe avviato i dialoghi con il suo procuratore. Da parte del calciatore, però, non ci sarebbe la volontà di tornare in patria: la preferenza resta rivolta al calcio europeo.

(sporx.com)

