Con l'accordo con la Roma in scadenza in estate, si avvicina l'addio di Bruno Peres. Un membro dell'entourage dell'esterno brasiliano, che ha dichiarato anche recentemente la volontà di restare in giallorosso, ha parlato in esclusiva al portale specializzato: "Tiago Pinto non ci ha offerto nessun rinnovo di contratto". E, infine, ha aggiunto: "Bruno vuole restare, certo, ma dipende totalmente dalla Roma".

(romapress.net)

