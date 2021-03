Calciomercato Roma: ad aprile nuovo incontro per il rinnovo di Veretout

Jordan Veretout ha un ruolo sempre più centrale in questa Roma: corsa, leadership e gol, con Fonseca che difficilmente rinuncia a schierarlo nell'11 titolare e Tiago Pinto sempre più convinto della sua importanza in questa rosa. Secondo quanto riferisce il portale specializzato, dopo l'incontro andato in scena a febbraio per il rinnovo del centrocampista francese con il club giallorosso, le parti si aggiorneranno nuovamente ad aprile.

Nel meeting si getteranno le basi proprio per un prolungamento di contratto con la Roma dell'ex Fiorentina, così da tenere lontane le diverse pretendenti che vorrebbero accaparrarselo.

(calciomercato.it)

