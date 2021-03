Calciomercato: Otavio rinnova col Porto fino al 2025

La carriera di Otavio proseguirà al Porto. Il trequartista dei Dragoes era a scadenza di contratto e l'arrivo del connazionale Tiago Pinto come General Manager della Roma aveva aumentato i rumors su un possibile futuro in giallorosso. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, in mattinata è arrivata l'ufficialità da parte del Porto: Otavio ha rinnovato il proprio contratto fino al 2025.