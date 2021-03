Calciomercato, Milik: "Voglio giocare nei migliori club del mondo"

L'EQUIPE - Arek Milik, dopo il corteggiamento della Roma nella scorsa estate, si è accasato al Marsiglia nell'ultimo mercato invernale, nonostante un tentativo in extremis di nuovo dei giallorossi. Negli ultimi tempi, le voci di mercato lo vorrebbero come obiettivo della Juventus per la prossima stagione. In un'intervista al quotidiano francese, l'ex attaccante del Napoli ha spiegato: "Oggi sono al Marsiglia ed è tutto quello a cui penso. Ovviamente ho dei sogni e voglio giocare nei migliori club del mondo. È il mio scopo. Allora mi dico: domani, dopodomani, cosa devo fare per essere in questi club tra due anni? Forse tra due mesi? Il percorso è dare il 100% ogni giorno, essere pronti per ogni partita e migliorare. Nel calcio, due mesi sono tanti e due anni sono un'infinità. Dieci anni fa stavo iniziando, ero un diciassettenne, oggi ne ho già 27, sono un altro giocatore, un'altra persona, ma ho ancora voglia di crescere, crescere e crescere. Se mi piace un club in particolare? Voglio giocare nei club più grandi. Vedremo. Per ora voglio mettermi in mostra qui e voglio essere ricordato a Marsiglia".

