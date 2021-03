Calciomercato, il 15enne irlandese Heffernan si allenerà con 4 club di Serie A: provino anche con la Roma (FOTO)

Il 15enne Cathal Heffernan, figlio degli atleti olimpici Rob e Marion Heffernan, si è recato in Italia con la madre per sostenere dei provini con quattro club di Serie: Atalanta, Roma, Milan e Juventus. Come scrive il tabloid, la giovane promessa irlandese del Cork City, di ruolo difensore, inizierà ad allenarsi questa settimana con il club di Bergamo, prima di trascorrere la settimana prossima a Trigoria. Infine, passerà una terza settimana col Milan o con la Juventus.

Alla base della scelta di Heffernan, 16 anni ad aprile, e famiglia ci sono le restrizioni imposte dalla Brexit: i giocatori irlandesi, infatti, non possono firmare per club britannici fino al raggiungimento dei 18 anni.

"Sta esaminando altre opzioni e l'Italia è una grande opportunità", ha detto il papà di Heffernan. "Cathal aveva deciso di andarsene. È molto vicino a Stephen Ireland, ha trascorso un paio di mesi con lui al Manchester United, al Burnley e al Celtic - ha aggiunto -. Quando le regole sono cambiate, è rimasto spiazzato, ma questa è una grande opportunità per lui. Sarebbe una sfida enorme, è una cultura diversa, c'è la barriera linguistica e uno stile di gioco diverso".

A salutarlo sui social anche la sua scuola, la Douglas Community School, con un tweet: "In bocca al lupo alla nostra stella che si reca in Italia per allenarsi con Juventus, Milan, Roma e Atalanta. Una grande opportunità per lui, che è anche un onore per la sua scuola, il suo Cork City e la sua famiglia".

The very best of luck to DCSFC star Cathal Heffernan as heads to Italy for training with @juventusfcen @acmilan @ASRomaEN & @Atalanta_BC

A brilliant opportunity for Cathal who is a credit to his School, his club Cork City and his family. pic.twitter.com/V3h4VnSoMp

— DCS Sport (@DCSSport) March 8, 2021