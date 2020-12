Come anticipato nei giorni scorsi, la Roma è interessata a Rui Silva del Granada per aggiungere un estremo difensore in rosa, considerato il rendimento al di sotto delle aspettative di Pau Lopez fino a questo momento in giallorosso. Sull'estremo difensore però, come riportato dalla versione online del quotidiano spagnolo, spunta l'interesse di diversi club: dal Siviglia al Betis, passando anche per Inter e Lazio.

(mundodeportivo.com)

