Calciomercato Roma: sondaggio dell'Atalanta per El Shaarawy

Mentre in ottica Roma si parla dei "sogni" Gomez ed El Shaarawy, il Faraone entra anche nei pensieri dell'Atalanta. Come scrive l'edizione di Bergamo del quotidiano, la richiesta di Gomez è stata chiara, quella di essere ceduto, mentre i Percassi continuano a sperare di ricucire la situazione tra l'argentino e Gasperini. L'unica squadra veramente interessata è l'Inter, che per ora non vorrebbe mettere soldi sul piatto.

C'è stato anche un sondaggio dell'Atalanta per Stephan El Shaarawy, in forza allo Shanghai Shenhua: il problema è l'ingaggio di circa 16 milioni di euro, ma c'è l'intenzione di abbassare le pretese anche in virtù dell'Europeo alle porte. L'alternativa al classe '92 potrebbe essere Gaston Ramirez.