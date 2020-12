Al momento Nicolò Zaniolo ha in testa solo il ritorno al calcio giocato: il classe '99 lavora sodo per mettersi alle spalle l'infortunio al crociato, ma la Roma ha un piano per lui. Secondo quanto riferisce il quotidiano, il club di Trigoria starebbe lavorando al rinnovo del suo gioiello, così da blindarlo e mostrare fiducia nei suoi confronti. L'idea è quella di un prolungamento di contratto fino al 2025.

(La Repubblica)