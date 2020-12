Calciomercato Roma: piace il terzino 2001 Reynolds del Dallas

Il mercato si avvicina e la Roma inizia a scandagliare le pedine per rafforzare la rosa. Dopo Frimpong, spunta un altro profilo in ottica giallorossa per rinforzare la corsia destra: si tratta di Bryan Reynolds, terzino classe 2001 in forza all'FC Dallas. Come scrive su Twitter il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, i giallorossi lavorano per anticipare la concorrenza dei club europei per il 19enne, in scadenza con la società americana il 31 dicembre del 2024 e valutato poco meno di 10 milioni di euro.