Calciomercato Roma: ore calde per Reynolds

Accelerata importante della Roma per Bryan Reynolds, almeno stando a quanto lascia intendere Alessandro Austini, giornalista de Il Tempo, sul proprio profilo Twitter. Il club giallorosso si è mosso nei giorni scorsi per provare a portare il laterale del Dallas a Trigoria, con un'offerta da 7.5 milioni di euro confermata direttamente dal sito ufficiale della MLS. Sarebbero dunque ore caldissime per l'arrivo del classe 2001 alla corte di Paulo Fonseca.