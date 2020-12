Calciomercato Roma: no all'Inter per Veretout, per i giallorossi è incedibile

Un annata a livelli alti, terminata con il settimo centro stagionale in campionato. Un bottino di tutto rispetto per Jordan Veretout, vicino ormai a raggiungere il suo record di gol segnati in Italia (furono 8 nel 2017/18, nel suo primo anno alla Fiorentina). E per Paulo Fonseca ormai il centrocampista francese è un intoccabile. Dopo che in estate erano stati respinti i tentativi di Napoli e di alcuni club della Premier League, di recente si è fatta avanti anche l'Inter. Nelle scorse settimane era circolata l'ipotesi di uno scambio di prestiti che avrebbe coinvolto anche Christian Eriksen, messo ufficialmente sul mercato dal club nerazzurro. Un'idea che non è andata oltre, anche perchè la Roma non appare intenzionata a privarsi del francese.

(calciomercato.com)

