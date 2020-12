Calciomercato Roma, l'Atalanta vicina a firmare Kovalenko dello Shakhtar Donetsk. Fonseca lo aveva segnalato al club giallorosso

Nonostante la pausa dovuta al periodo natalizio i club di Serie A sono a lavoro in vista dell'inizio del calciomercato per rafforzare le proprie rose. Tra questi c'è anche l'Atalanta, che secondo quanto riportato dal portale sportivo sarebbe molto vicina a firmare Viktor Kovalenko dello Shakhtar Donetsk. Il centrocampista, classe 1996, ha il contratto in scadenza nel 2021 e avrebbe già posto la sua firma su un precontratto con i nerazzurri. L'ucraino però sembrava esser entrato anche nei radar della Roma, che attraverso il suo tecnico Fonseca era stato segnalato alla società come possibile colpo per il mercato di gennaio.

