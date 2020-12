Calciomercato Roma: interessa Zaccagni, contatti con il Verona. Sul giocatore anche Lazio e Milan

Dopo l'arrivo di Kumbulla in estate, la Roma torna a bussare alla porta del Verona per un possibile nuovo rinforzo. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo i giallorossi hanno messo nel mirino Mattia Zaccagni, centrocampista dell'Hellas reduce da un'ottima stagione, culminata anche con la convocazione in Nazionale.

Zaccagni, il cui contratto scade nel 2022, finora ha rifiutato tutte le proposte ricevute per il rinnovo e il Verona appare intenzionato a monetizzare la sua cessione: 10 milioni la richiesta di Setti, con il quale la Roma ha già avviato i primi contatti esplorativi per valutare se ci sono possibilità già per gennaio (il Verona vorrebbe però tenerlo almeno fino a giugno). La concorrenza in ogni caso c'è: il giocatore interessa anche alla Lazio e al Milan.

(Gasport)