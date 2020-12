Calciomercato Roma: in arrivo l'annuncio del rinnovo di Calafiori. Accordo fino al 2023 più 2 anni d'opzione

Lo splendido gol in Europa League ha dato ulteriore notorietà a Riccardo Calafiori, esterno sinistro classe 2002 della Roma. Si discute in questi ultimi tempi, con il procuratore Raiola, del rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2022. Accordo fino al 2023 con altri due anni di opzione, come riferisce l'esperto di mercato, con l'annuncio ormai in arrivo.

