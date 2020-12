Calciomercato Roma, il Sassuolo chiede 18 milioni per Scamacca. Su di lui anche Milan e Fiorentina

La Roma nonostante la pausa natalizia continua a prepara i propri colpi di mercato durante la finestra invernale che si aprirà il 4 gennaio 2021. I giallorossi sono alla ricerca di giocatori per rinforzare la propria rosa, soprattutto in zona offensiva. Per questo nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di veder tornare nella Capitale Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo attualmente in prestito al Genoa. Secondo quanto riportato dal portale sportivo di calciomercato, i neroverdi valutano il giocatore tra i 17 e i 18 milioni e potrebbero farlo tornare dal prestito nella squadra rossoblù in anticipo qualora un club lo richiedesse. Oltre alla Roma su di lui ci sarebbero anche Milan e Fiorentina.

(calciomercato.com)