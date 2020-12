Calciomercato Roma, gli intermediari di El Shaarawy lo propongono all’Inter

Stephan El Shaarawy continua a cercare una squadra in cui approdare durante la prossima finestra di mercato. Il giocatore, di proprietà dello Shanghai Shenhua, vorrebbe tornare in Italia e nel mercato estivo era stato vicino al ritorno nella Capitale. Non ci sarebbe solo la Roma però interessata a lui visto che, come riportato dal portale d'informazione sportivo, gli intermediari di El Shaarawy lo avrebbero proposto anche all'Inter di Conte, che avrebbe declinato l'offerta in quanto non interessata al calciatore. La pista che lo potrebbe portare a Roma a gennaio rimane viva e la volontà del calciatore di vestire nuovamente la maglia giallorossa sembra essere forte.

(fcinternews.it)