Calciomercato Roma: giallorossi, Milan e Fiorentina su Scamacca, ma il Sassuolo chiede 25 milioni

Potrebbe accendersi un'asta per Gianluca Scamacca. L'attaccante 21enne, di proprietà del Sassuolo e in prestito al Genoa, è un obiettivo del Milan che vuole il giocatore già per gennaio. Domenica pomeriggio, a margine dell'incontro al Mapei Stadium tra Milan e Sassuolo, il giocatore è stato il tema del colloquio tra la dirigenza rossonera e quella neroverde. La concorrenza è tanta: Scamacca è finito nel mirino della Fiorentina, ma anche della Roma, che lo ha già avuto nelle giovanili. C'è l'ostacolo prezzo: il Sassuolo vuole 25 milioni di euro.

(sportmediaset.it)