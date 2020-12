Calciomercato Roma: Fonseca in pressing per Bernard, contatto tra il tecnico e l'agente

L'apertura del mercato si avvicina e la Roma sta valutando possibili rinforzi da regalare a Paulo Fonseca. Tra questi c'è Bernard Duarte, trequartista dell'Everton che il tecnico portoghese ha già allenato ai tempi dello Shakhtar Donetsk e per il quale si sta muovendo in prima persona. Come riferisce il quotidiano romano, Fonseca ha avuto domenica scorsa un contatto con l'agente del brasiliano, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio nell'undici di Ancelotti. Bernard, già accostato alla Roma la scorsa estate, è legato ai Toffees fino al 2022.

(Il Tempo)