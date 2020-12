Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: interesse di Leicester e West Ham per Diawara

Amadou Diawara, centrocampista di proprietà della Roma, non sembra trovare continuità in questa stagione e alcune voci di mercato parlano di una sua possibile cessione durante la prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal portale di informazione inglese, il giocatore sarebbe attualmente nelle mire di due squadre inglesi: il Leicester e il West Ham. Entrambi i club potrebbero provare a strapparlo alla Roma durante il mercato di gennaio, ma per farlo dovranno pagare una cifra non inferiore ai 18 milioni di euro, considerando anche il fatto che il contratto di Diawara non scadrà prima del 2024.

