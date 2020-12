Calciomercato Roma, dalla Turchia: Juan Jesus strizza l'occhio al Fenerbahce

Diverse possibilità di lasciare la Roma in estate, ipotesi che alla fine non si sono concretizzate. A gennaio, però, Juan Jesus potrebbe davvero lasciare la Capitale. Secondo quanto riferisce il portale turco, infatti, il Fenerbahce - già interessato al brasiliano in estate - sarebbe ancora alla ricerca di un centrale difensivo ed il numero 5 giallorosso - scadenza a giugno 2021 - avrebbe già strizzato l'occhio al club turco dando la disponibilità al trasferimento.

Qualora il trasferimento venisse confermato - la squadra di Instanbul punta a minimizzare i costi del trasferimento vista l'imminente scadenza del contratto -, Juan Jesus raggiungerebbe un suo ex compagno di squadra proprio in giallorosso: Diego Perotti.

(takvim.com.tr)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE