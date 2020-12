Calciomercato Roma, dalla Bulgaria: si segue Antov del CSKA Sofia. Su di lui diversi club italiani e inglesi

Le prestazioni di Valentin Antov non sarebbero passate inosservate dalle parti di Trigoria, almeno secondo quanto riferisce il portale bulgaro. Stando alle indiscrezioni riportate, infatti, la Roma avrebbe cominciato a seguire il centrale difensivo proprio in virtù delle buone prove offerte in Europa League contro i giallorossi, a seguito delle quali il calciatore sarebbe entrato nei radar di diversi club italiani ed inglesi.

Corsia preferenziale, ad ogni modo, quella che legherebbe un ipotetico trasferimento in un club di Premier League, visto il ruolo di Alan Pardew: l'ex tecnico, fra le altre, di Southampton e West Ham, è infatti da poco assunto la carica di Direttore Tecnico proprio del Cska Sofia.

(temasport.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE