Se ne era parlato già nell'estate del 2019 di un derby tra Roma e Lazio per assicurarsi Roman Yaremchuk, attaccante versatile di 191 centimetri che gioca nel Gent. Secondo quanto scrive il quotidiano portoghese, lo Sporting Lisbona si è mosso per il 25enne ucraino ma dovrà guardarsi dalla concorrenza del Galatasaray, della Roma appunto e anche Lazio, Tottenham e Leicester aveva chiesto informazioni sul giocatori in passato. Il prezzo si aggira intorno agli 11 milioni di euro.

