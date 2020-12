Calciomercato Roma, dal Portogallo: il Benfica chiede 25 milioni per Wigl. Su di lui anche il Milan

La finestra di mercato di gennaio si avvicina, e la Roma sarebbe intenzionata ad investire per portare a casa acquisti funzionali in vista della seconda parte di stagione. Occhi puntati su Julian Weigl, come emerso anche nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano portoghese il Benfica - da cui a Trigoria arriverà Tiago Pinto per ricoprire il ruolo di direttore generale - avrebbe fissato il prezzo del cartellino del centrocampista tedesco. Per strapparlo alle Aguilas servono 25 milioni di euro. Vigile, oltre alla Roma, anche il Milan.

(ojogo.pt)

