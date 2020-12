Calciomercato Roma: anche Club Brugge e Juventus sulle tracce di Reynolds

L'obiettivo principale della Roma in vista del mercato di gennaio è rinforzare la fascia destra, e il nome forte in questo momento sembra quello di Bryan Reynold, terzino destro classe 2001 dei Dallas. La concorrenza però sembra già agguerrita, dato che come ha riportato Gianluca Di Marzio, sul giocatore ci sarebbero anche Club Brugge e Juventus. In particolare il club bianconero è pronto ad imbastire una sinergia col Cagliari, dato che al momento non può tesserare extracomunitari. Giovedì ci sarebbe già fissato un incontro con gli agenti per capire la fattibilità della trattativa.

(Sky Sport)