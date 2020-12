Calciomercato Roma, ag. Sirigu: "Ipotesi giallorossi? Non rispettoso parlarne adesso, lo faremo al momento opportuno"

La Roma studia le eventuali mosse da mettere a segno sul mercato di gennaio. Tra queste potrebbe esserci anche un portiere visto che le prestazioni di Mirante e Pau Lopez non sembrano aver convinto al 100%. Tra gli estremi difensori accostati ai giallorossi c'è anche Sirigu. Giovanni Branchini, agente del portiere di proprietà del Torino, ha parlato di questa ipotesi: "Dobbiamo avere rispetto degli interessi della collettività e del gruppo, della squadra. Il momento del Torino è delicato, sta lottando per uscire da una crisi, sta faticando, sarebbe poco opportuno parlarne. Mi ha fatto piacere leggere le parole dell’allenatore, che ha riconosciuto l’impegno e la professionalità di Sirigu. Ogni società, ogni allenatore, ricorre alle proprie risorse e conoscenze per invertire il trend. Va rispettato Giampaolo, quando sarà il momento parleremo di altre cose".

(TMW Radio)