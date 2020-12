Sembra già un tormentone di mercato quello di Bryan Reynolds, terzino dei Dallas FC. Il giocatore piace a Roma, Juventus e Brugges, ma ad essere avanti sembra il club bianconero, che lo girerebbe poi in prestito al Cagliari per mancanza di posti per il tesseramento di calciatori extracomunitari. La Juve ha un accordo con l'entourage del ragazzo, ma come riporta il quotidiano torinese l’interesse del Cagliari si registra più freddo.

(tuttosport)