Ieri le dichiarazioni sulla Roma rilasciate in un'intervista, oggi novità di mercato: Gianluca Petrachi potrebbe non rimanere a lungo senza una squadra. Secondo quanto riferisce la versione odierna del quotidiano l'ormai ex ds giallorosso sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. La posizione di Pradè sarebbe a rischio dopo l'esonero di Iachini e l'ex dirigente del Torino sarebbe il profilo preferito dal presidente Commisso.

(Il Tempo)