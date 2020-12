Calciomercato: incontro Napoli-Milik, posizioni ancora distanti. De Laurentiis lo cederà solo per 18 milioni

Non si sblocca il caso di Arkadiusz Milik. Secondo le ultime indiscrezioni l’incontro avvenuto oggi tra gli agenti dell'attaccante e il Napoli non è servito ad avvicinare le rispettive posizioni. La dirigenza azzurra ha ribadito che accetterà solo offerte da 18 milioni di euro. Resta un enorme ostacolo, inoltre, la questione relativa all’ammutinamento e ai diritti d’immagine: il club azzurro vuole far causa al calciatore per entrambe le vicende, rendendo così ancora più complessa la sua cessione.

Lo scenario è quello di un muro contro muro e non si intravedono spiragli. Milik, fuori rosa da inizio stagione, sembra destinato a completare l'annata da separato in casa prima di liberarsi a giugno a parametro zero.

(calciomercato.it)