Calciomercato, incontro Napoli-agente Milik: il club continua a chiedere 15-18 milioni di euro

Ad un passo dal vestire giallorosso in estate, torna al centro del mercato il futuro di Arek Milik, in scadenza a giugno col Napoli. Come scrive il portale dell'esperto di calciomercato, questa mattina è andato in scena a Castel Volturno un incontro tra l'agente dell'attaccante polacco, Pantalek, e la dirigenza azzurra. I rapporti tra le parti restano tesi, con il Napoli che non sembra intenzionato a fare concessioni né riguardo le pendenze tra Milik e il club né sul prezzo, fissato tra i 15 e i 18 milioni di euro. Esiste, dunque, il rischio che il classe '94 rimanga fino al termine della prossima finestra di mercato con la possibilità di firmare con un altro club a parametro zero a partire dal 1° febbraio 2021.

Per ora al Napoli non sono arrivate offerte concrete per Milik, ma a condizioni diverse da quelle attuali si registrano molti club sul centravanti.

