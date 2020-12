Calciomercato, Gomez annuncia l'addio: "Quando andrò via saprete tutta la verità"

"Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perche' non ho nessun modo di difendermi o di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andro' si sapra' la verita' di tutto". Alejandro Gomez rompe il silenzio con una story su Instagram. Il Papu e' stato escluso dalla sfida di ieri con la Fiorentina e il suo futuro all'Atalanta e' piu' incerto che mai dopo che il rapporto con Gasperini si e' incrinato.

Nei giorni scorsi si e' parlato di una lite furibonda fra i due e il tecnico e' stato abbastanza vago sulla possibilita' di reintegro dell'argentino: "Alla base ci deve essere la fiducia e la disponibilita', altrimenti diventa complicata la situazione. Non so come si superera' il tutto". Ora l'intervento di Gomez, che non ci sta a passare per il cattivo della storia. "Voi mi conoscete - aggiunge rivolgendosi ai tifosi - e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano".