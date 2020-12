Calciomercato, Giuntoli: "Milik? Fa comodo a tante squadre, vuole andare via per giocare l'Europeo"

SKY SPORT - Nel prepartita di Lazio-Napoli, il ds del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, ha parlato della situazione di Arek Milik, in scadenza a giugno col Napoli e vicino a vestire la maglia della Roma nella scorsa finestra di mercato: "Crediamo che sia un attaccante che faccia comodo a tante squadre, siamo convinti possa trovare una soluzione. Credo lui voglia andare a giocare per essere pronto per andare a giocare l'Europeo, questa è la sua volontà. In entrata non credo faremo niente, siamo contenti della squadra".