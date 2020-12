Calciomercato, Bruno Peres cambia agente: entra nella scuderia di De Montis della CT10 Management

Arrivano conferme alle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane: come scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, Bruno Peres, titolare questa sera contro il Torino, cambia agente. Il laterale brasiliano, in scadenza con la Roma a giugno, entra nella scuderia di Giovanni De Montis della CT10 Management, società di consulenza sportiva di Francesco Totti.

Stasera giocherà titolare nella #ASRoma contro il suo ex Torino, intanto svolta professionale per #BrunoPeres (in scadenza a giugno) che cambia agente e passa con Giovanni De Montis della scuderia CT10 di Francesco #Totti. #calciomercato

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 17, 2020