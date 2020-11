Roma, Campos potrebbe diventare l'uomo mercato giallorosso

La Roma continua a lavorare per rafforzare la propria struttura societaria, soprattutto in vista della prossima sessione di mercato che si aprirà a gennaio. I Friedkin stanno lavorando per individuare una figura che possa ricoprire il ruolo di direttore sportivo, ma secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Luis Campos sarebbe la prima scelta per diventare l'uomo mercato del club giallorosso. Il portoghese però non si trasferirebbe nella Capitale e operarebbe come consulente da Montecarlo, dove abita attualmente.

