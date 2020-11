Casting ds: sondaggio per Markus Krosche del Lipsia. Contratto in scadenza nel 2022

La Roma continua a lavorare sul fronte societario per individuare la figura adatta a ricoprire il ruolo di futuro direttore sportivo. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia della fine della trattativa con Campos, al quale i Friedkin non avrebbero più voluto concedere tempo. Come riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti però, i giallorossi avrebbero subito ripiegato su un'altra figura, quella di Markus Krosche, attuale direttore sportivo del Lipsia. Il tedesco avrebbe un contratto in scadenza nel 2022 ed è stato l'erede di Rangnick nel club.

"Potrebbe essere"?? Altro giro, altra corsa per il casting #DS dell'#ASRoma: ci sarebbero stati dei sondaggi con Markus #Krosche del #Lipsia. Giovane, sa l'inglese, ha fatto cose straordinarie al #Paderborn, ha sostituito alla #Redbull #Rangnick. Contratto in scadenza: 2022. pic.twitter.com/JJOK25qsoG — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) November 14, 2020