Continua la ricerca da parte della Roma di un nuovo direttore sportivo, in considerazione del vuoto lasciato dalla rottura dei rapporti del club con Gianluca Petrachi. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano, sarebbero due le figure in pole position per ricoprire il ruolo di ds: si tratta di Luis Campos - in via di definizione la risoluzione del suo rapporto con il Lille - ed Andrea Berta, direttore dell'area tecnica all'Atletico Madrid.

(Il Tempo)