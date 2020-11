Casting ds: è corsa a due. Arnesen si allontana dal Feyenoord, Krösche sempre in lizza

Continua la ricerca da parte della Roma di un nuovo direttore sportivo. Tramontata l'ipotesi Campos, sono al momento due i nomi caldi per il ruolo di responsabile dell'area tecnica giallorossa. Ad aggiornare sullo stato delle trattative è Flavio Maria Tassotti, della redazione di Tele Radio Stereo, che su Twitter spiega come Frank Arnesen sarebbe propenso a lasciare il Feyenoord a causa delle ristrettezze di budget del club olandese. Possibilità anche per quanto riguarda l'eventuale arrivo di Markus Krösche: "E' tutto aperto", secondo quanto sibillinamente riportato su twitter dal giornalista.