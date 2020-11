Campos: uno dei suoi più stretti collaboratori lascia il Lille. Possibile rottura vicina con il club francese

La Roma continua a muoversi per rafforzare la società, cercando soprattutto una figura in grado di rivestire il ruolo di direttore sportivo. Uno dei nomi più in voga in questo periodo è quello di Campos, che secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, potrebbe lasciare a breve il Lille. Sembra infatti che uno di suoi più stretti collaboratori, Olivier Gagne, abbia deciso di lasciare il club francese rassegnando le proprie dimissioni. Il presidente Gerard Lopez potrebbe non riuscire a evitare la partenza del portoghese.

