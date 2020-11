Calciomercato Roma: Rovella in scadenza con il Genoa. Giallorossi, Inter e Juve alla finestra

Il Genoa potrebbe lasciar partire uno dei suoi giocatori più interessanti durante il mercato di gennaio. Si tratta di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 nel giro della nazionale Under 21 - in scadenza con il club ligure - che non sembra intenzionato a rinnovare. Per questo e ultime ore i contatti di Enrico Preziosi con gli uomini-mercato di Inter, Juventus e Roma si sono fatti fitti, per cercare di venderlo a gennaio senza perdere il giocatore a parametro zero a giugno. La valutazione del suo cartellino è di circa 15 milioni: Roma, Inter e Juve sono alla finestra e il ragazzo non sembra avere particolari preferenze. Per sapere chi la spunterà saranno decisive le prossime settimane.

(Gasport)