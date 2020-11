Calciomercato Roma, retroscena Kokorin dalla Russia: "Mi avevano invitato in città ma non sono andato causa Covid"

Dalla Russia spunta un retroscena di mercato legato a Aleksander Kokorin, attaccante dello Spartak Mosca cercato dalla Roma durante l'ultima sessione di trattative. Il giocatore ha infatti rivelato di aver ricevuto, nella scorsa primavera, un invito del club giallorosso a recarsi nella Capitale ma di non essere potuto partire a causa della pandemia: "Mi hanno invitato in città ma non sono potuto andare a causa del Covid". Kokorin ha poi parlato dell'interesse di altre due squadre di Serie A: "Anche Fiorentina e Napoli mi hanno cercato". Interesse che però non si è concretizzato.

(championat.com)