Calciomercato Roma, Overmars (ds Ajax): "Non ho parlato con i giallorossi di Mazraoui, non lo vendiamo"

Ritorna, dopo le indiscrezioni estive, in ottica Roma l'interesse per Noussair Mazraoui, laterale classe 1997 in forza all'Ajax e in scadenza nel 2022, per rinforzare la fascia destra. Contattato dalla redazione di Teleradiostereo, come riferisce con un tweet il giornalista Paolo Rocchetti, il ds del club olandese, Marc Overmars, ha smentito le voci odierne: "L'Ajax non vende Mazraoui e non ho parlato con la Roma di lui".