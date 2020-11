In attesa di un ds, la Roma, in chiave mercato, guarda al futuro. Come scrive il portale di calciomercato, infatti, i giallorossi hanno puntato Ramon Cesar, centrocampista classe 2002 del Palmeiras, considerato in patria l'erede di Felipe Melo. Sul giocatore c'è anche l'interesse della Fiorentina.

(tmw.com)

