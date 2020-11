Calciomercato Roma, la Juve torna su Milik: proposto al Napoli uno scambio con Bernardeschi

Dopo la telenovela estiva che ha coinvolto Arek Milik in ottica Roma e Juventus, ora, come scrive il sito dedicato al calciomercato, il club bianconero ha messo nuovamente nel mirino l'attaccante polacco per gennaio. La Juve vorrebbe intavolare uno scambio con il Napoli, a cui ha proposto il cartellino di Federico Bernardeschi.

Per Milik, però, potrebbe anche riaprirsi la pista Roma, dopo essere stato ad un passo dal vestire giallorosso a settembre. Ai giallorossi il classe '94 piace, ma tutto dipenderà dalle richieste economiche del Napoli, a sei mesi dalla scadenza del contratto della punta.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE