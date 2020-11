Vicino all'addio già nella scorsa finestra di mercato chiusa il 5 ottobre, ora tornano a circolare indiscrezioni sul futuro di Federico Fazio, in scadenza con il club giallorosso nel 2021. Non solo le voci provenienti dalla Spagna, ma, come scrive il portale dedicato al calciomercato, a gennaio potrebbe riaprirsi la pista Sampdoria per il difensore, con la dirigenza blucerchiata che potrebbe riallacciare i contatti con la Roma e gli agenti dell'argentino.

(calciomercato.com)

