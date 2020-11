Calciomercato Roma: i giallorossi continuano a seguire Kedziora

Un nome già circolato in estate, sul quale non sembra essersi dissolto nel nulla l'interesse della Roma: si tratta di Tomasz Kedziora, difensore polacco classe '94 in forza alla Dinamo Kiev. Terzino destro di professione, dotato anche di una gran duttilità - il giocatore è stato talvolta impiegato sull'out opposto e addirittura da centrale difensivo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, a Trigoria hanno continuato a seguire il 26enne, nonostante il reparto arretrato giallorosso risulti al momento saturo.

(Corsoport)