Calciomercato Roma, dal Brasile: Gremio su Pastore. Attese novità in settimana

Javier Pastore è ancora alle prese con il recupero dall'operazione all'anca, ma dal Brasile arrivano notizie circa un possibile trasferimento del trequartista ex Palermo e Psg. A riportare l'indiscrezione in un tweet è il giornalista Pedro Espinosa di Radio Grenal, che annuncia come quella appena cominciata potrebbe essere la settimana decisiva per l'affondo definitivo del Gremio sul classe '89 giallorosso.

Ostacolo dell'eventuale operazione, comunque, restano i costi che dovrebbe sostenere il club brasiliano per accaparrarsi le prestazioni sportive di Pastore.

Recebi agora que um dos nomes que o #Grêmio pode anunciar na próxima semana seria o atleta Javier Pastore! Ele atualmente está na Roma da Itália! Ainda em apuração por aqui! Nada certo ainda! ? - Reprodução/ Internet pic.twitter.com/mkEktHcja4 — Pedro Espinosa (@ph_espinosa) November 7, 2020