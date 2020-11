Calciomercato Roma: accordo con Milanese per il rinnovo fino al 2024

Nella giornata di ieri la Roma ha raggiunto gli accordi con Zalewski e Ciervo per i rinnovi di contratto fino al 2024. Oggi, invece, a raggiungere l'intesa per prolungare il contratto è un altro giovane della Primavera di Alberto De Rossi: Tommaso Milanese, protagonista con un assist per Pedro nella gara di Europa League contro il Cluj. Anche per lui estensione fino al 2024.

