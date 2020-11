Il Manchester United è alla ricerca di un centrale difensivo: Ole Gunnar Solskjaer avrebbe identificato nel centrale portoghese David Carmo dello Sporting Braga il profilo ideale da aggiungere al proprio reparto arretrato, ma dovrà vincere la concorrenza di altri club di Premier League per accaparrarselo. Il sito dell'emittente televisiva riporta poi un retroscena legato alla Roma: i giallorossi avevano manifestato interesse per il difensore in estate, così come la Fiorentina.

(espn.com)

